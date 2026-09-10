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Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо"

Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо"

Руководство Евросоюза требует от Киева незамедлительно начать массовую мобилизацию женщин в ряды ВСУ, взяв за образец опыт Израиля, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России .

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