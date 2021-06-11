Заноза

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Чистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии!

Чистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии!

  Третья Мировая война началась! Алкогольный, театральный и галлюциногенный спецназы России атакуют войска НАТО в Эстонии.

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Дмитрий Гурин
Наверно наши шпиены, доблестным воякам с острова в виски новичок брызнули. Но кто же знал что будет такой ошеломляющий эффект.
Леонид Буравлев
Надо проверить, а не пили ли с англичанами Петров и Боширов, прикидываясь эстонцами!)))
Вячеслав Федчук
Не умеешь пить - соси г...но через тряпочку- англосраксы хреновы!!!

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