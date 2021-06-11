Чистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии!

ЗанозаЧистосердечное признание: да, это мы споили всех британских солдат в Эстонии! Третья Мировая война началась! Алкогольный, театральный и галлюциногенный спецназы России атакуют войска НАТО в Эстонии.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ГуринНаверно наши шпиены, доблестным воякам с острова в виски новичок брызнули. Но кто же знал что будет такой ошеломляющий эффект.Леонид БуравлевНадо проверить, а не пили ли с англичанами Петров и Боширов, прикидываясь эстонцами!)))Вячеслав ФедчукНе умеешь пить - соси г...но через тряпочку- англосраксы хреновы!!!Комментировать
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