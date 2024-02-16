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Аналитик Шнейдерман: доллар на следующей неделе будет стоить от 90 до 93 рублей

Аналитик Шнейдерман: доллар на следующей неделе будет стоить от 90 до 93 рублей

На следующей неделе курс доллара будет в диапазоне от 90 до 93 рублей, а евро – от 97 до 100 рублей. Такой прогноз в беседе с RT озвучил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

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