«Невыносимо»: 60-летняя Лолита рассекретила свое тяжелое заболевание

Лолита отметила 60-летие. В день юбилея она сделала неожиданное и очень интимное признание о себе."Я хочу признаться: у меня есть одно заболевание, – прямо и без стеснения проинформировала общественность артистка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии