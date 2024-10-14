В Твери изменится схема движения автобусных маршрутов №2 и №205

С 8.00 до 19.00 15 октября в связи с проведением работ по перекладке трубы ливневой канализации под дорогой на пересечении улицы Южная и улицы Трудовая (на участке от улицы Луговая до улицы Народная) будет временно ограничено движение транспортных средств.