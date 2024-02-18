В Архангельске на переправе на Хабарку ночью застрял сухогруз «Дудинка»

Пешеходная переправа на Хабарку на данный момент заблокирована, работает только транспортнаяВ пресс-службе администрации столицы Поморья уточнили, что на месте происшествия работают ледоколы «Евдокимов» и «Чадаев».
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