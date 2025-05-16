В облцентре электросамокаты получат идентификационные знаки

14 мая в целях повышения безопасности на дорогах и упорядочения использования СИМ в Смоленске принято решение об обязательной установке индивидуальных идентификационных знаков на электросамокаты, сообщили в Госавтоинспекции По инициативе отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Смоленску состоялось рабочее совещание, посвященное актуальным вопросам функционирования сервисов проката электросамокатов и обеспечению безопасности при их использовании.
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