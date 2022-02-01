Доллар малоподвижен после падения с 19-месячного максимума

(Рейтер) - Доллар малоподвижен во вторник после того, как продемонстрировал максимальное почти за три недели падение по отношению к другим валютам, так как руководство Федеральной резервной системы развеяло опасения инвесторов по поводу быстрого ужесточения денежно-кредитной политики.
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