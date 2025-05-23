Певец JJ из Австрии призвал исключить Израиль из конкурса "Евровидение"

Победитель "Евровидения", певец JJ (он же - Йоханнес Пич) потребовал исключить Израиль из конкурса "Евровидение", поскольку в 2025-м страну представляла пережившая атаку ХАМАС в ноябре 2023 года артистка Юваль Рафаэль.