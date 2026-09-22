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Канчельскис возмущен внедрением Fan ID в Кубке России: «Издеваются над футболом. Делают все против болельщиков»

Канчельскис возмущен внедрением Fan ID в Кубке России: «Издеваются над футболом. Делают все против болельщиков»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис, в свое время поигравший за рубежом за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Рейнджерс» и «Фиорентину», выступил с резкой критикой по поводу Fan ID.

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