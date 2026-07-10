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Журнал «Профиль»

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На рейсе Ryanair произошла разгерметизация: пассажиры спасли соседа, которого едва не вытянуло в иллюминатор

На рейсе Ryanair произошла разгерметизация: пассажиры спасли соседа, которого едва не вытянуло в иллюминатор

Пассажира рейса Ryanair из Салоников в Мемминген (Германия) едва не вытянуло из самолета после того, как во время полета разбился иллюминатор и произошла разгерметизация салона, его удержали другие пассажиры.

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