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Дочь певца Сергея Шнурова показала откровенные кадры в купальнике

Дочь певца Сергея Шнурова показала откровенные кадры в купальнике

Дочь лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова снялась в откровенном купальнике. Серафима Шнурова-Астанина позировала в черном монокини в спа-зоне загородного оздоровительного комплекса и поделилась кадрами в соцсетях.

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