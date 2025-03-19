Дочь певца Сергея Шнурова показала откровенные кадры в купальнике

Дочь лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова снялась в откровенном купальнике. Серафима Шнурова-Астанина позировала в черном монокини в спа-зоне загородного оздоровительного комплекса и поделилась кадрами в соцсетях.
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