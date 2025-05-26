В Москве прошел международный форум «Африканские горизонты»

Столичное правительство активно сотрудничает со странами Африки 25 мая, в День Африки, в Москве состоялся международный форум «Африканские горизонты», в котором приняли участие дипломаты, парламентарии, а также бизнесмены и артисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии