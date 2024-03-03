Сапер ВС РФ Кобзарь уничтожил более тонны взрывоопасных предметов в зоне СВО

Командир инженерно-саперного взвода, старший лейтенант Владимир Кобзарь, со своим отрядом нашел и нейтрализовал более тонны разных взрывоопасных снарядов, мин и других предметов, оставленных Вооруженными силами Украины, сообщило Министерство обороны России.
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