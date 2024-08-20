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Противник потерял контроль по меньшей мере над половиной Нелеповки к югу от Торецка

Противник потерял контроль по меньшей мере над половиной Нелеповки к югу от Торецка

Пока главком Сырский по личному указанию Зеленского продолжает перебрасывать все новые резервы в Сумскую область для удержания оккупированных на западе Курской области территорий, на остальных фронтовых направлениях, в первую очередь Покровском в ДНР, но не только, дела у ВСУ складываются все хуже.

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