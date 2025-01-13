Фото: спутниковые снимки Лос-Анджелеса до лесных пожаров и после 

Ист-Алтадена-Драйв в Калифорнии, 6 января 2025 года / © Maxar Technologies Ист-Алтадена-Драйв в Калифорнии, 8 января 2025 года / © Maxar Technologies Шоссе вдоль Тихоокеанского побережья, Малибу, 20 октября 2024 года / © Maxar Technologies Шоссе вдоль Тихоокеанского побережья, Малибу, 8 января 2025 года / © Maxar Technologies Район Пасифик-Палисейдс, Калифорния, 20 октября 2024 года / © Maxar Technologies Район Пасифик-Палисейдс, Калифорния, 9 января 2025 года / © Maxar Technologies .