365NEWS.BIZ

76 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Женщина едва не замерзла насмерть на «Коле» под Петрозаводском

Сотрудники ГИБДД Карелии спасли жительницу республики, которой внезапно стало плохо Днем в среду сотрудники ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования на трассе «Кола», заметили женщину, которая сидела на обочине дороги в поселке Новая Вилга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх