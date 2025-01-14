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Экс-главу российского ФМБА обвинили в получении более 16,5 миллиона рублей взятки

Экс-главу российского ФМБА обвинили в получении более 16,5 миллиона рублей взятки

В Красноярске задержан бывший глава ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства» (ФМБА) Борис Баранкин из-за полученной им взятки в размере более 16,5 миллиона рублей.

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