DM: В США нашли мертвым заявившего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing

По данным издания The Daily Mail, экс-инженер Boeing по контролю за качеством американец Джон Барнетт, который заявил о неполадках в самолетах компании, был обнаружен мертвым в своей машине через несколько дней после дачи показаний по судебному процессу против корпорации.
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