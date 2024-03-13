Путин рассказал, для кого снизят налоги, может ли РФ превзойти Японию в экономике и будет ли использоваться ядерное оружие

Путин рассказал, для кого снизят налоги, может ли РФ превзойти Японию в экономике и будет ли использоваться ядерное оружиеГлава российского государства Владимир Путин дал большое интервью ведущему директору МИА «Россия сегодня» и ВГТРК, Дмитрию Киселеву.
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