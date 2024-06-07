‼️ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ‼️ Исходя из оперативной обстановки, принято решение о проведении праздничного мероприятия, посвящённого Дню России, в большом зале ДК "Победа".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ‼️ Исходя из оперативной обстановки, принято решение о проведении праздничного мероприятия, посвящённого Дню России, в большом зале ДК "Победа".