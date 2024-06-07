Новоаннинцев приглашают на праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. Концент состоится в большом зале ДК "Победа" 12 июня в 11.
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Новоаннинцев приглашают на праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. Концент состоится в большом зале ДК "Победа" 12 июня в 11.