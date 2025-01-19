И чужая худющая матушка...(с)

Это выложили сегодня многие.https://t.me/politadequate/9443А меня интересует вот что. Где-то недели две тому назад - то есть в новогодние праздники - центральные каналы показывали, как наши бойцы дают возможность пленным укропам позвонить матерям и при этом говорят, что мать это святое, и т.