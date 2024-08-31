Харрис пытается убедить избирателей в недоверии к Трампу его же советников

Микрофоны на предстоящих теледебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом должны быть все время включены, заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис 31 августа Харрис в своем официальном аккаунте в соцсети X.
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