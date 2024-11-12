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NYT: Кандидат в госсекретари хочет оказать давление на Киев для переговоров

NYT: Кандидат в госсекретари хочет оказать давление на Киев для переговоров

Global Look Press/Aaron Schwartz/Consolidated News Photos Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост госсекретаря, намерен поддержать план республиканца оказать давление на Украину.

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