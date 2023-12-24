99% людей скрещивает ноги во время отдыха. Знаете к чему приводит эта привычка?

Нам кажется, что наши ноги отдыхают именно в такой позе Почему проблемы ног начинаются с одного голеностопа, одного коленного или одного тазобедренного сустава? В чём причина неравномерного поражения симметричных суставов ног? Ведь если причиной поражения суставов является питание, иные процессы в ….