Алекса Грассо сломала руку в поединке с Валентиной Шевченко

Бой завершился победой Грассо решением судей.Бой завершился победой Грассо решением судей.Алекса Грассо, выступающая в наилегчайшей весовой категории UFC, поделилась фотографией из больницы, заявив, что в титульном поединке с Валентиной Шевченко сломала руку.
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