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Поздравление руководителей Сакского района с Днем российского предпринимательства!

Поздравление руководителей Сакского района с Днем российского предпринимательства!

Уважаемые жители Сакского района! Уважаемые предприниматели!Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело.

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