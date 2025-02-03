«Очень серьёзный вызов»: ФСБ опубликовала документы о подготовке к Ялтинской конференции в 1945 году

80 лет назад в Крыму состоялась Ялтинская конференция лидеров СССР, США и Великобритании. Встреча, определившая послевоенный миропорядок на десятилетия, была подготовлена советской стороной в максимально сжатые сроки, о чём свидетельствую опубликованные документы из фондов Центрального архива ФСБ России.