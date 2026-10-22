Глава евродипломатии Кая Каллас демонстрирует отчаяние, обвиняя американских дипломатов в том, что они стремятся к капитуляции Украины, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.
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