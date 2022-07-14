Мировое обозрение

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Тайвань запретил Foxconn инвестировать в разработку и производство чипов в Китае без разрешения

Тайвань запретил Foxconn инвестировать в разработку и производство чипов в Китае без разрешения

Тайваньское правительство запретило местной компании Foxconn, являющейся крупнейшим контрактным производителем электроники в мире, инвестировать в китайский конгломерат Tsinghua Unigroup, занимающийся полупроводниковыми технологиями, не получив предварительного одобрения властей острова.

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