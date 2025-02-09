Песков не подтвердил и не опроверг информацию о контактах Путина и Трампа

По его словам, возникают много разных коммуникаций с Белым домом.фото: kremlin.ruПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать и подтверждать информацию о телефонном разговоре главы государства Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом по Украине.