Не в моих правилах без дела сидеть! Пойду прилягу...

- Вадик, ты кем работаешь?- Я офисный работник.- И что же ты делаешь?- Жду выходных. В кафе.- Официант! Принесите мне, пожалуйста, на грязной тарелке недоваренныйкартофель, дурно пахнущие сосиски, политые горьким маслом, и пожелтевшийсалат.