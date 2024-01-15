Не в моих правилах без дела сидеть! Пойду прилягу...

- Вадик, ты кем работаешь?- Я офисный работник.- И что же ты делаешь?- Жду выходных. В кафе.- Официант! Принесите мне, пожалуйста, на грязной тарелке недоваренныйкартофель, дурно пахнущие сосиски, политые горьким маслом, и пожелтевшийсалат.
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