Приколисты
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Приколисты

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Не в моих правилах без дела сидеть! Пойду прилягу...

Не в моих правилах без дела сидеть! Пойду прилягу...

- Вадик, ты кем работаешь?- Я офисный работник.- И что же ты делаешь?- Жду выходных. В кафе.- Официант! Принесите мне, пожалуйста, на грязной тарелке недоваренныйкартофель, дурно пахнущие сосиски, политые горьким маслом, и пожелтевшийсалат.

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