Тиль Швайгер выбрал Владимира Путина и объяснил, что такое Россия

Немецкий актёр на ток-шоу в Германии выдал базу. Лицо телеведущей как бы говорит, что это не та информация, которая приветствуется в эфире.
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