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Press TV: Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

Press TV: Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

РИАМО - 16 янв. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном, передает РИА Новости.

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