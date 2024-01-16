Press TV: Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

РИАМО - 16 янв. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном, передает РИА Новости.
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