Россия и Абхазия обсуждают планы по совместному кинопроизводству

Сотрудничество по производству и демонстрации фильмов, а также создание современного кинозала, обсуждают Россия с Абхазией в Сухуме, рассказала министр культуры России Ольга Любимова, 12 февраля сообщает РИА Новости.
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