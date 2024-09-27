Марочко заявил о снижении числа контратак ВСУ под Кременной

Военный эксперт Андрей Марочко заявил о снижении числа атак ВСУ под Кременной. Об этом пишет ТАСС. Снижение атак со стороны противника Марочко, в частности, связал с усталостью и истощениями резервов ВСУ.
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