На Сахалине впервые сотрудниками полиции вынесены решения о прекращении российского гражданства

В настоящее время УМВД России по Сахалинской области организована целенаправленная работа по выявлению лиц, приобретших гражданство Российской Федерации и впоследствии привлеченных к уголовной ответственности за преступления, совершение которых влечет прекращение гражданства Российской Федерации.
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