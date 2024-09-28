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В ЦАХАЛ раскрыли подробности ликвидации лидера "Хезболлы" при ударе по Бейруту

Штаб ливанского шиитского движения "Хезболла", по которому израильские военные нанесли авиаудар, ликвидировав лидера Хасана Насраллу, располагался под землей под жилым зданием в Бейруте, заявили в Армии обороны Израиля.

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