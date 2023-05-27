Певица Ханна рассказала, почему прибавила в весе на отдыхе за границей

Певица Ханна сообщила, что поправилась, потому что злоупотребляла хлебобулочными изделиями в Париже. По словам исполнительницы, она ест мучное во Франции три раза в день и не может себя контролировать.
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