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«Возможности ВС РФ по ударам вышли на качественно новый уровень». Украина третьи сутки пылает в пожарах

«Возможности ВС РФ по ударам вышли на качественно новый уровень». Украина третьи сутки пылает в пожарах

ВС РФ уже почти третьи сутки с относительно небольшими перерывами продолжает наносить удары возмездия по Украине.

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