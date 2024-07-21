В «Домклик» Сбера объяснили, как построить дом на бесплатной земле от государства

В ряде регионов России можно получить землю от государство под строительство дома бесплатно, это могут сделать льготные категории граждан, либо жители республик и областей, где действуют специальные программы.
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