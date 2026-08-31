ЧМК за полгода получил убыток 18,51 млрд рублей в Челябинске

Выручка компании за полгода снизилась на 37,4% и составила 48,85 млрд рублей.По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) получило чистый убыток по МСФО в размере 18,51 млрд рублей против убытка в размере 3,33 млрд рублей годом ранее.
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