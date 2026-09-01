Путин попросил Пезешкиана передать привет верховному лидеру Ирана Хаменеи

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обратился с просьбой передать слова приветствия и поддержки верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.
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