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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салтведт о допуске россиян: «Если Степанова продолжит вести себя как раньше, то, думаю, она проведет немного стартов, прежде чем скажет лишнее и снова вылетит оттуда»

Журналист норвежского NRK  Ян Петтер Салтведт  скептически высказался о критериях допуска россиян к соревнованиям.

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