СК завершил расследование дела в отношении генерал-майора Попова

Проведение следственных действий в отношении генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве, завершил Следственный комитет России, заявил его глава Александр Бастрыкин 24 июля в интервью «Российской газете».
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