Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

284 подписчика

И.о. президента Южной Кореи пытается успокоить союзников и рынки после импичмента Юна

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су предпринимает шаги, чтобы успокоить союзников страны и финансовые рынки после того, как президенту страны Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент и он был отстранен от своих обязанностей из-за попытки введения военного положения, пишет Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх