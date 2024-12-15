И.о. президента Южной Кореи пытается успокоить союзников и рынки после импичмента Юна

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су предпринимает шаги, чтобы успокоить союзников страны и финансовые рынки после того, как президенту страны Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент и он был отстранен от своих обязанностей из-за попытки введения военного положения, пишет Reuters.