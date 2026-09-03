В Новосибирске полицейскими проведено профилактическое мероприятие для студентов

Накануне в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» сотрудник Центра «Э» Главного управления МВД России по Новосибирской области проведена патриотическая и профилактическая лекция.
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