В Новосибирске полицейскими проведено профилактическое мероприятие для студентов

Накануне в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» сотрудник Центра «Э» Главного управления МВД России по Новосибирской области проведена патриотическая и профилактическая лекция.