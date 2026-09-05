Путин поддержал идею по снижению ставки по ипотеке на ИЖС для многодетных семей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по снижению льготной ипотечной ставки для многодетных семей на покупку дома.
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