Полиция Киева задержала стрелка, раненного 71-летнего директора

В Киеве на прошлой неделе произошел инцидент со стрельбой возле клиники репродуктологии. Военный, оставивший часть, открыл огонь по директору учреждения, выпустив 23 пули.
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